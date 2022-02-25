Про те, що під завалами може перебувати жінка, рятувальники дізналися від родичів власниці будинку. Після цього на місце події вирушили бійці ДСНС.

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Оскільки після розриву снаряду почалася пожежа, пошукову операцію рятувальники почали з гасіння того, що залишилося від житла.

Росіяни обстрілюють мирних українців



Знищений будинок у Старобільську / Фото ДСНС Луганщини

Російські окупанти, які не в змозі захопити великі українські міста та проконтролювати їх, вдалися до тактики наступу диверсійними групами.

Крім того, ворожа артилерія вдень 25 лютого почала нахабно обстрілювати житлові квартали Харкова, Ворзеля та продовжила удари по цивільному населенню на Луганщині та Донеччині. За словами мера Маріуполя, загарбники гатять по місту з "Градів".

Що відбувається на фронті