Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
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Оккупанты цинично обстреливают мирных жителей
По его словам, оккупанты вновь открывали плотный огонь по Северодонецку, Рубежному и Попасной.
Наши города крепко держат оборону, ВСУ бьют врага, но снова имеем 12 разрушенных россиянами домов, из которых 3 многоквартирных и 9 частных жилых домов,
– сообщил глава области.
К счастью, в результате обстрелов никто не погиб. Есть двое раненых и пять человек спасены из-под завалов.
Попытки армии РФ захватить большие населенные пункты бесполезны, поэтому они избрали тактику террора мирного населения. Это Россия, от нее другого ждать не нужно,
– добавил Гайдай.
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