Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Окупанти цинічно обстрілюють мирних мешканців

За його словами, окупанти знов відкривали щільний вогонь по Сєвєродонецьку, Рубіжному та Попасній.

Наші міста міцно тримають оборону, ЗСУ б’ють ворога, але знов маємо 12 зруйнованих росіянами будинків, з яких 3 багатоквартирних та 9 приватних житлових будинків,

– повідомив очільник області.

На щастя, внаслідок обстрілів ніхто не загинув. Є двоє поранених та п’ятеро людей врятовано з-під завалів.

Намагання армії РФ захопити великі населені пункти марні, тому вони обрали тактику терору мирного населення. Це Росія, від неї іншого чекати не потрібно,

– додав Гайдай.

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