На Луганщине неизвестные снова подожгли сухую траву. Огонь добрался до лесов и почти перекинулся на жилые дома.

В эпицентре огня оказались Белокуракинский и Попаснянский районы. Возле поселка Лозно-Александровка в Белокуракинском районе неизвестные подожгли сухостой совсем близко к человеческому жилью.

Заметьте Нарушителей штрафуют: на Львовщине устраивают рейды на поджигателей травы

К счастью, совместными усилиями спасатели и очевидцы пожара сумели остановить огонь.

Кроме того, горел лес в Рубежном. Этот пожар также удалось оперативно потушить.

Заметьте! Весной в Украине снова остро встала проблема поджога сухой травы. Только за день 9 апреля в Украине зафиксировали 60 пожаров сухостоя в различных областях.

Как наказывают за поджог травы

Правоохранители предупреждают украинцев, что штрафы за поджог травы существенно выросли.

С апреля 2020 года поджигатели рискуют заплатить 153 тысячи гривен.

Если же пожар с тяжелыми для природы последствиями, то нарушителя могут посадить на 5 лет.

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