На Луганщине снова все запылало: горит сухостой – видео
На Луганщине неизвестные снова подожгли сухую траву. Огонь добрался до лесов и почти перекинулся на жилые дома.
Источник:"6451com.ua"
В эпицентре огня оказались Белокуракинский и Попаснянский районы. Возле поселка Лозно-Александровка в Белокуракинском районе неизвестные подожгли сухостой совсем близко к человеческому жилью.
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К счастью, совместными усилиями спасатели и очевидцы пожара сумели остановить огонь.
Кроме того, горел лес в Рубежном. Этот пожар также удалось оперативно потушить.
Как наказывают за поджог травы
- Правоохранители предупреждают украинцев, что штрафы за поджог травы существенно выросли.
- С апреля 2020 года поджигатели рискуют заплатить 153 тысячи гривен.
- Если же пожар с тяжелыми для природы последствиями, то нарушителя могут посадить на 5 лет.
На Луганщине снова все запылало: смотрите видео
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