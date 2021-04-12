На Луганщині невідомі знову підпалили суху траву. Вогонь добрався до лісів та мало не перекинувся на житлові будинки.

В епіцентрі вогню опинилися Білокуракинський та Попаснянський райони. Біля селища Лозно-Олександрівка у Білокуракинському районі невідомі підпалили сухостій зовсім близько до людського житла. Зауважте Порушників штрафують: на Львівщині влаштовують рейди на паліїв трави На щастя, спільними зусиллями рятувальники та очевидці пожежі зуміли зупинити вогонь. Окрім того, горів також ліс у Рубіжному. Цю пожежу також вдалося оперативно загасити. Зауважте! Навесні в Україні знову гостро постала проблема паління сухої трави. Лише за день 9 квітня в Україні зафіксували 60 пожеж сухостою в різних областях. Як карають за підпал трави Правоохоронці попереджують українців, що штрафи за підпал трави суттєво зросли.

Від квітня 2020 року палії ризикують заплатити 153 тисячі гривень.

Якщо ж пожежа спричинила тяжкі для природи наслідки порушники можуть ув'язнити на 5 років. На Луганщині знову все запалало: дивіться відео