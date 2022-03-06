Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, украинские защитники и защитницы продолжают устойчиво удерживать определенные позиции.

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Кроме того, они уничтожают живую силу, а также технику оккупанта. Враг, хоть и несет значительные потери, это не мешает ему бросать в бой все больше сторонников "русского мира".

В частности, на Луганщине весь передний край усеян трупами и подбитой техникой захватчиков,

– говорится в сообщении.

Также в Генштабе отмечают, что раненых оккупантов быстро "латают", а также отправляют снова на линию боевого соприкосновения. Там они становятся настоящим "пушечным мясом".

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