Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, українські захисники та захисниці продовжують стійко утримувати визначені позиції.

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Крім того, вони знищують живу силу, а також техніку окупанта. Ворог, хоч і несе значних втрат, це не заважає йому кидати у бій усе більше прихильників "русского міра".

Зокрема, на Луганщині весь передній край всіяний трупами та підбитою технікою загарбників,

– йдеться у повідомленні.

Також у Генштабі наголошують, що поранених окупантів швидко "латають", а також відправляють знову на лінію бойового зіткнення. Там вони стають справжнім "гарматним м'ясом".

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