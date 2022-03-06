Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, українські захисники та захисниці продовжують стійко утримувати визначені позиції.
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Крім того, вони знищують живу силу, а також техніку окупанта. Ворог, хоч і несе значних втрат, це не заважає йому кидати у бій усе більше прихильників "русского міра".
Зокрема, на Луганщині весь передній край всіяний трупами та підбитою технікою загарбників,
– йдеться у повідомленні.
Також у Генштабі наголошують, що поранених окупантів швидко "латають", а також відправляють знову на лінію бойового зіткнення. Там вони стають справжнім "гарматним м'ясом".
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