На Луганщине включили сирены около 8: 08 28 февраля.

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Что делать во время сирен

Вам немедленно нужно идти в укрытие. Вместе с тем следует быстро выключить газ и свет.

Помогите спрятаться людям с инвалидностью и пожилого возраста. Говорится не только о родных, но и о соседях.

Прихватите "тревожный рюкзак" со всеми медикаментами, продуктами, одеждой.

Выходить из укрытия можно лишь после соответствующего сообщения о безопасности.

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