На Луганщині увімкнули сирени близько 8:08 28 лютого.
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Що робити під час сирен
- Вам негайно потрібно йти в укриття. Разом із тим слід швидко вимкнути газ і світло.
- Допоможіть сховатися людям з інвалідністю та похилого віку. Мовиться, не лише про рідних, а й про сусідів.
- Прихопіть "тривожний рюкзак" з усіма медикаментами, продуктами, одягом.
- Виходити з укриття можна лише після відповідного повідомлення про безпеку.
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