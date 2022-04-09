Дрон уничтожили выстрелом

Об этом сообщили пограничники и опубликовали фото уничтоженного летательного объекта.

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Двое украинских пограничников огнем из стрелкового оружия уничтожили беспилотник самолетного типа, который атаковал их позиции,

– говорится в сообщении.

Защитники сообщают, что через несколько минут после уничтожения их позиции атаковал еще один дрон-камикадзе. В то время рядом не было военнослужащих. Никто из пограничников не пострадал.

Пограничники уничтожили вражеский дрон-камикадзе / Фото Госпогранслужба

Что такое дрон-камикадзе

Это роботизированные разумные бомбы, у которых есть двигатель, камеры, системы наведения и боеголовки. Их можно запрограммировать на самостоятельную атаку объектов, которые находятся за многие километры, они могут барражировать вокруг целей, пока не наступит подходящий момент для удара.