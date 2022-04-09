Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в эфире 24 канала.

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По его мнению, после отступления оккупантам почти нереально снова пойти на Киев.

"Идти из Харькова – это самый длинный маршрут в столицу. Ближайший был через Чернобыльскую зону, но пройти там второй раз – это почти нереально", – говорит Жданов.

Эксперт добавил, что тем более, что российские войска сейчас перебрасываются на Донбасс.

Единственный вариант, когда оккупанты могут начать наступление на Киев или Харьков – это если они на Востоке Украины будут иметь какие-то успехи. Тогда они могут развивать наступление в сторону Харькова или Киева,

– заявил Олег Жданов.

Однако военный эксперт отмечает, что ключевой вопрос здесь в том – если они будут иметь успех.

"Пока мы держим оборону, и у нас есть все шансы постепенно перемолоть российское нашествие в состояние, когда они потеряют наступательный потенциал", – считает Жданов.

Кстати, Вооруженные Силы Украины готовятся на случай, если россияне снова попытаются пойти на Киев. Оборонные рубежи устанавливают как можно дальше от столицы, чтобы враг не смог внезапно зайти в город. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк.

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