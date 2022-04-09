Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире 24 канала.

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По его словам, в Луганской области, в частности в двух ключевых населенных пунктах – Рубежном и Попасной, все время идут бои. "Я констатирую большое количество техники и живой силы РФ по всему Донбассу", – подчеркнул Денисенко.

Он заявил, что на Донецком направлении и с Харьковской области есть попытки выйти в сторону Славянска и Краматорска. Также идут бои за Мариуполь.

То есть эта большая битва де-факто уже началась и продолжается. Поэтому ключевой вопрос, когда битва начнется – у меня данных нет, потому что она уже идет,

– подчеркнул Денисенко

Добавим, что вопрос, где нанести главный удар после перегруппировки, остается для руководства РФ огромной проблемой. По данным источников 24 канала в разведке, российские генералы в первую волну наступления отправят мобилизованное пушечное мясо, и вероятно, это будут жители ОРДЛО.

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