Про це наголосив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі 24 каналу.

До теми Не можна виключати, що Київ та Одеса будуть напрямками наступних атак Росії, – МВС

За його словами, на Луганщині, зокрема у двох ключових населених пунктах – Рубіжне та Попасна, весь час йдуть бої. "Я констатую велику кількість техніки і живої сили РФ по всьому Донбасу", – наголосив Денисенко.

Він заявив, що на Донецькому напрямку і з Харківщини є спроби вийти в сторону Слов'янська та Краматорська. Також йдуть бої за Маріуполь.

Тобто ця велика битва де-факто вже почалася і триває. Тому ключове питання, коли битва почнеться – в мене даних немає, бо вона вже триває,

– наголосив Денисенко

Додамо, що питання, де завдати головний удар після перегрупування, залишається для керівництва РФ величезною проблемою. За даними джерел 24 каналу у розвідці, російські генерали у першу хвилю наступу відправлять мобілізоване гарматне м'ясо, і ймовірно, це будуть жители ОРДЛО.

Важливо – ЗСУ ліквідували 20% бойової сили Росії: дивіться відео