Про ймовірні напрямки наступу російських загарбників в ефірі національного телемарафону заявив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, повідомляє 24 канал.

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Денисенко про можливий наступ на Київ і Одесу

Якщо говорити про столицю і про київський напрямок, і про угрупування російських військ у Білорусі – на жаль, виключати не можна, що Київ буде наступним етапом їхніх атак,

– зазначив Денисенко.

Він додав, що так само не можна заперечити й те, що ворог може атакувати й Одесу. Однак усі ключові військові дії будуть зосереджені на Донбасі. "Основна воєнна історія і стратегія Росії (в Україні – 24 канал) – це Донецька і Луганська область", – наголосив радник міністра.

За його словами, пріоритетними напрямками залишаються ті ж самі, що й в останні дні. На Луганщині – Попасна, Рубіжне, на Донеччині – Маріуполь, який продовжує стояти та воювати. Це напрямок на Слов'янськ – Краматорськ.

Також Денисенко нагадав, що раніше росіяни змінили загальне керівництво військ, які воюють в Україні. Їх очолив генерал Олександр Дворніков. За словами радника глави МВС, це зробили, аби спробувати більше скоординувати дії загарбників.

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