Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі загальноукраїнського марафону, передає 24 канал.

Важливо Нам потрібна мобілізація значної кількості людей, – Маляр

Вона сказала, що мовиться, зокрема і про ракетні обстріли. Зараз російські війська перегруповують свої підрозділи.

Тобто те, що вони вивели свої підрозділи з Київської, Чернігівської областей, насправді це не їхня добра воля. Насправді українські Збройні Сили лишили росіян боєздатності і вони були змушені піти,

– пояснила Маляр.

За її словами, окупанти намагаються відновити свої підрозділи лише для того, щоб потім знову наступати. Вони збільшують кількість техніки вздовж кордону України.

"Вони зараз посилюють розвідку і відзначають нові напрямки. Вони мали певну стратегію на початку війни, тільки-но вона не спрацювала, росіяни були змушені терміново змінювати свою тактику. І що вони ще роблять – вираховують наші слабкі місця", – констатувала заступниця міністра оборони.

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