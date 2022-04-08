Без мобілізації не буде перемоги

Кількість чоловіків, яких потрібно мобілізувати, формують Збройні Сили. Про це заявила заступниця міністра оборони, повідомляє 24 канал.

Читайте також Здавайтесь у полон або загинете тут, – Гайдай звернувся до мобілізованих з окупованого Луганська

Чисельність Збройних Сил України станом на 24 лютого становила 261 тисячу, з них військових – 215 тисяч.

Уявіть собі 1800 кілометрів фронту, мільйонна, як кажуть самі росіяни, армія, а в нас всього 215 тисяч. Звісно, що нам потрібна мобілізація. Мовиться про значну кількість людей,

– пояснила Маляр.

Вона наголосила, що кожен, кого зараз мобілізовують, потрібен державі для оборонних завдань.

"Інакше бути не може, бо не вийде перемогти. Нам ці люди потрібні", – зазначила заступниця міністра. Також чиновниця додала, що кількість хвиль мобілізації визначатиметься динамікою боїв.

Це може вас зацікавити – Бутусов вважає, що війна може затягнутися на роки: відео