Без мобілізації не буде перемоги
Кількість чоловіків, яких потрібно мобілізувати, формують Збройні Сили. Про це заявила заступниця міністра оборони, повідомляє 24 канал.
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Чисельність Збройних Сил України станом на 24 лютого становила 261 тисячу, з них військових – 215 тисяч.
Уявіть собі 1800 кілометрів фронту, мільйонна, як кажуть самі росіяни, армія, а в нас всього 215 тисяч. Звісно, що нам потрібна мобілізація. Мовиться про значну кількість людей,
– пояснила Маляр.
Вона наголосила, що кожен, кого зараз мобілізовують, потрібен державі для оборонних завдань.
"Інакше бути не може, бо не вийде перемогти. Нам ці люди потрібні", – зазначила заступниця міністра. Також чиновниця додала, що кількість хвиль мобілізації визначатиметься динамікою боїв.
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