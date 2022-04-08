Без мобилизации не будет победы

Число мужчин, которых нужно мобилизовать, формируют Вооруженные Силы. Об этом заявила заместитель министра обороны, сообщает 24 канал.

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Численность Вооруженных Сил Украины на 24 февраля составила 261 тысячу, из них военных – 215 тысяч.

Представьте себе 1800 км фронта, миллионная, как говорят сами россияне, армия, а у нас всего 215 тысяч. Конечно, нам нужна мобилизация. Речь идет о значительном количестве людей,

– объяснила Маляр.

Она подчеркнула, что каждый, кого сейчас мобилизуют, нужен государству для оборонительных задач.

"Иначе быть не может, потому что не получится победить. Нам эти люди нужны", – отметила замминистра.

Чиновница добавила, что количество волн мобилизации будет определяться динамикой боев.

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