Девочка вместе с 16-летним товарищем гуляли в заброшенном здании. Трагедия произошла на улице Глинки.
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Как погибла девочка
Несовершеннолетняя поднялась на 2 – 3 этаж и пыталась пройти по разрушенной стене. Не удержавшись, ребенок упал. От полученных травм девочка умерла на месте.
Полиция начала дело по несчастному случаю. Сейчас продолжаются следственные действия.
Что известно о похожих трагедиях
- В Ровно 13 декабря 15-летняя школьница упала с недостроенного общежития. Она залезла туда с подругой делать селфи. К сожалению, девушка не выжила.
- 31 марта в Деснянском районе Киева молодая девушка упала с высоты 10 этажа. Врачи отметили, что она умерла мгновенно.
- В Кропивницком вечером 21 февраля в результате падения с высоты в одном из районов города погибла школьница. Сообщали, что, вероятно, это было самоубийство.