Девочка вместе с 16-летним товарищем гуляли в заброшенном здании. Трагедия произошла на улице Глинки.

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Как погибла девочка

Несовершеннолетняя поднялась на 2 – 3 этаж и пыталась пройти по разрушенной стене. Не удержавшись, ребенок упал. От полученных травм девочка умерла на месте.

Полиция начала дело по несчастному случаю. Сейчас продолжаются следственные действия.

Обратите внимание! В полиции обратились к родителям, призвав их поговорить со своими детьми об опасности, которая может настигнуть их в недостроях, разрушенных сооружениях и промзонах.

Что известно о похожих трагедиях