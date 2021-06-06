Дівчинка разом з 16-річним товаришем гуляли у занедбаній будівлі. Трагедія сталась на вулиці Глінки.

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Як загинула дівчинка

Неповнолітня піднялась на 2 – 3 поверх та намагалася пройти по зруйнованій стіні. Не втримавшись, дитина впала. Від отриманих травм дівчинка померла на місці.

Поліція розпочала справу щодо нещасного випадку. Наразі тривають слідчі дії.

Зверніть увагу! У поліції звернулись до батьків, закликавши їх поговорити зі своїми дітьми про небезпеку, яка може спіткати їх у недобудовах, зруйнованих спорудах та промзонах.

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