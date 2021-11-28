Это как если бы кто-то норовил просочиться в ваш дом, поснимать все с удобного ракурса, не заботясь о том, что вырванный из контекста снимок не покажет всей правды и не улучшит позитивного имиджа этого места.

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Кто сюда едет?

Да, все, кто не боится, кто не имеет проблем с документами и не вызовет вопросов к своей личности. Кто сможет внятно пояснить, чего вдруг подался через все блокпосты, и ради кого, он преодолевает все препятствия. Чаще всего едут проведывать запертые квартиры и проведывать родственников. Параллельно, снимают город и "республику". Такой вот дух авантюризма, умноженный на риск быть пойманным.

Позже на страницах в социальных сетях появляются целые фотосеты о том, как в "республике" все до невозможности ужасно. Если разобраться, то все такие вот сталкеры идут одними и теми же маршрутами.

Луганск опустел и порой напоминает Чернобыль / Фото Ольги Черненко

Улица Ленина в старом городе. Раньше, еще до улицы Советской, это был старый центр города. Там гуляли, знакомились и назначали свидания. В те старинные времена на улице Ленина был кинотеатр, тир, кафе и место для всеобщего променада. Людей было столько, что порой было не пройти. С тех пор как перестал работать ресторан "Па, де Прованс" после попадания в него снаряда, людей в старом центре не стало вообще. Как будто вымерли. В любое время суток там не найти никого.

Понятно, что выглядит это стремно, но на фотографиях это самое то – показать, что город вымер. В старом центре даже не нужно искать ракурсов для съемок, а локаций хватило бы на фильм ужасов. Все магазины там закрыты, дома пусты, а по дороге проезжает редкая машина.

Важно Что самое вкусное в оккупированном Луганске

Такие вот фотосталкеры непременно снимают местных военных. С учетом того, что большинство из них и не военные вовсе, а в недавнем довоенном прошлом шахтеры, таксисты, строители и представители прочих мирных профессий, смотрятся они часто нелепо. Нет выправки, с трудом тянут носок, слишком старые или слишком не военные. Но в местную "армию" попасть может каждый, пройдя весьма условную медкомиссию.

Памятники в городе изменились после оккупации / Фото Ольги Черненко

Для парадов есть молодые и подготовленные ребята, но снимают чаще всего других – тех самых вчерашних таксистов и шахтеров в военной форме. И снова это очень часто выглядит именно подсмотренным кадром, на котором любой человек покажется мало привлекательным, хуже того, чем он есть в реальной жизни.

Разрушенные дома напоминают о вторжении России / Фото Ольги Черненко

Есть и целая серия новых памятников, которые на фоне разрушенных домов режут глаз. Конечно, возникает закономерный вопрос, не лучше ли было вложиться в восстановление 39-й школы или починить дороги, или … Да этих альтернатив наберется с сотню. Памятники впечатляют.

Общий посыл – мы люди мирные, но оружие далеко не прячем. И в нашем строю стоят все – старики, рабочие и крестьяне. И все готовы взяться за оружие при первой надобности. И еще, что наши военные люди сами по себе мирные – их задача спасать, а не убивать. И где-то там рядом стоят российские добровольцы, которые всегда придут на выручку, если нас обидят. Памятных знаков много – это и танк в Хрящеватом, и памятник российским добровольцам, и высеченный в металле солдат с ребенком на руках.

Есть и новые музеи – это музей Памяти Донбасса, посвященный этой войне и действующий музей на территории мотоклуба "Ночные волки". Ясно, что реальность отражена так, как трактуется она в "республике". В чем-то эти музеи уникальны – редкие снимки, остатки снарядов, амуниции, указателей и табличек, поврежденных обстрелами. То, что казалось реальностью семь лет назад, сейчас кажется памятью и для многих не более истории.

Сходить в эти музеи стоит по многим причинам, одна из которых – абсурдность потраченных жизней. Личные вещи, пробитые осколками и залитые потемневшей со временем кровью, документы тех, кого уже нет. Человеческая жизнь, ставшая музейной страницей со временем.

Особый пункт таких туров по Донбассу – вечерний город. Темный, неуютный, пустой в самом центре. Там, где раньше было многолюдно, сейчас нет никого. Поразительно, что речь идет не об окраинах, а о центральных улицах. Многие маршруты транспорта не ходят уже после 19:00, от чего кажется, что в городе вообще нет людей. Магазины чаще всего работают до 18:00, а вот пивные лавки работают до самого комендантского часа. Город пуст и пьян вечерами. Неуютно и странно в таком вот новом Луганске, называемом "столицей".

В Луганске нет ощущения безопасности / Фото Ольги Черненко

Школьников провожают родители под самую школу и забирают за руку. Дети не гуляют сами по улицам и редко ходят без дела. Люди погружены в свои мысли и редко улыбаются без повода.

Очень впечатляет не разруха, а именно контрасты, когда на концерт в местной филармонии может не быть билетов, но вместе с тем в городе нет людей, когда город пуст вечерами, но в очереди на Станицу происходят смертоубийства ради каких-то пяти минут ожидания, когда отремонтированный автовокзал приглашает в путешествия по всей России, а рядом без окон стоят два огромных супермаркета, которые нет смысла восстанавливать их владельцам, когда в магазинах бытовой техники предлагают купить продукцию преимущественно российских торговых марок, а в сервисных центрах разводят руками от полного отсутствия запчастей, когда на городских дорогах мелькают машины с грузинскими и литовскими номерами, но ГАИ останавливает за украинские номера.

"Республика" стала контрастной как самодельное, сшитое из лоскутков одеяло

И впечатления будут самыми разными – от какой-то тесной местечковости до помпезности местной киностудии и продюсерского центра, от тусклых глаз встречных на улицах, до уверений в том, что местная наука стирает границы и расстояния, от детей, одетых в старую одежду не своего размера до пышных праздников в ресторанах, заменяющих любые другие варианты праздников.