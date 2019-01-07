Луганск праздничный и Луганск будничный: это разные города

Мне кажется, даже если ты взрослый, если за окном бесснежный и с плюсом январь, если ты давно не слышал того самого перезвона волшебных колокольчиков (как в "Полярном экспрессе") все равное есть место для чудесного волшебства в эти дни.

Даже, если ты совсем не веришь в него. Только потом оказывается, что вот тот момент и именно та встреча были самыми что ни на есть волшебными, а ты в ту минуту даже не думал об этом, потому что бубенцы не звенели и крупными хлопьями за окном не падал волшебный снег...

В Луганской филармонии был концерт симфонического оркестра. Полный зал, цветы и овации… Женщины были в праздничных туфельках на шпильках и платьях в пол, хотя рядом были и те, кто не имеет ни того, ни другого. Но волшебные бубенцы звенели одинаково для всех в этот вечер – был праздник. И, кстати, билетов не было в кассе. Люди стояли у входа и ждали, что, может быть, у кого-то окажется свободный билетик на этот концерт, и можно будет стать сопричастным к Рождественскому чуду вместе со всеми в зале…

Читайте также: Письмо из Луганска: могло ли быть такое до войны?

Это почти не сочетаемые вещи. Луганск с его ранними сумерками, пустыми улицами, тусклыми лицами людей и полный зал во время концерта тех, кто причастен и понимает. Кто готов добираться на концерт из окраинных городов "республики", чтобы впитать в себя особую атмосферу праздника. Реалист сказал бы: "Да бросьте, жизнь продолжается!" и был бы прав.

Друзья не возвращаются в Луганск. Они строят свою жизнь за пределами своего вчерашнего дома. С болью говорят об оставленных квартирах, с болью вспоминают все сложности выезда, но не хотят снова жить здесь. И приезжать сюда им тоже не к кому – бередить сердце больно, а ехать долго и дорого. Никакие истории, о том, что стало лучше, их сюда уже не вернут. Там работа, планы, новые друзья… В какой-то момент ты переходишь в ранг прошлого для них, как и город, воспоминания и все, что связано с детством.

Они могут сказать почти комплиментарно и утешительно: "А цирк в Луганске лучше" и даже позавидовать тому, что ты ходишь в филармонию, но они уже никогда не вернуться сюда – канаты обрублены. В их новой жизни много работы, много спешки и дел. У детей новая школа, новые кружки и планы на выходные тоже новые теперь…

Ты остался в их прошлом, ушел в тираж, как бы не силился удивить их чем-то – тем, что все уже почти хорошо, жизнь налаживается, это безопасно, работу можно было бы найти, кто-то даже уже вернулся… Это как склеивать разбитую чашку, надеясь, что все сложится в прежний узор, но пить из нее уже нельзя.

Читайте также: Какие же они "бесплатные" кружки в "ЛНР"

После филармонии мы гуляли по нашему району. Было Рождество, и в домах кое-где горели гирлянды. Еще кое-где шли люди с пивом в руках, бутылками водки или самогона… Почти не сочетаемое, контрасты. Ирония жизни. Для кого-то Рождество – оркестр и мерцание гирлянд, а для кого-то бутылка самогона в рукаве. Хотя война здесь совсем не при чем.