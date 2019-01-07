17:43
7 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кремлівські шпілі-вілі. Псевдо добрі друзі
      Вєсті Кремля
      14:38, 6 січня
      Вєсті.UA. Жир: Найвеличніший шоумен Онуфрій. Нова жертва Гройсмана
      Вєсті.UA
      12:42, сьогодні
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Блоги Ольга Черненко
      РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС
      Ольга Черненко

      Луганск праздничный и Луганск будничный: это разные города

      335
      Праздники – это важно
      Праздники – это важно / Фото из открытых источников

      Мне кажется, даже если ты взрослый, если за окном бесснежный и с плюсом январь, если ты давно не слышал того самого перезвона волшебных колокольчиков (как в "Полярном экспрессе") все равное есть место для чудесного волшебства в эти дни.

      Даже, если ты совсем не веришь в него. Только потом оказывается, что вот тот момент и именно та встреча были самыми что ни на есть волшебными, а ты в ту минуту даже не думал об этом, потому что бубенцы не звенели и крупными хлопьями за окном не падал волшебный снег...

      В Луганской филармонии был концерт симфонического оркестра. Полный зал, цветы и овации… Женщины были в праздничных туфельках на шпильках и платьях в пол, хотя рядом были и те, кто не имеет ни того, ни другого. Но волшебные бубенцы звенели одинаково для всех в этот вечер – был праздник. И, кстати, билетов не было в кассе. Люди стояли у входа и ждали, что, может быть, у кого-то окажется свободный билетик на этот концерт, и можно будет стать сопричастным к Рождественскому чуду вместе со всеми в зале…

      Читайте также: Письмо из Луганска: могло ли быть такое до войны?

      Это почти не сочетаемые вещи. Луганск с его ранними сумерками, пустыми улицами, тусклыми лицами людей и полный зал во время концерта тех, кто причастен и понимает. Кто готов добираться на концерт из окраинных городов "республики", чтобы впитать в себя особую атмосферу праздника. Реалист сказал бы: "Да бросьте, жизнь продолжается!" и был бы прав.

      Друзья не возвращаются в Луганск. Они строят свою жизнь за пределами своего вчерашнего дома. С болью говорят об оставленных квартирах, с болью вспоминают все сложности выезда, но не хотят снова жить здесь. И приезжать сюда им тоже не к кому – бередить сердце больно, а ехать долго и дорого. Никакие истории, о том, что стало лучше, их сюда уже не вернут. Там работа, планы, новые друзья… В какой-то момент ты переходишь в ранг прошлого для них, как и город, воспоминания и все, что связано с детством.

      Они могут сказать почти комплиментарно и утешительно: "А цирк в Луганске лучше" и даже позавидовать тому, что ты ходишь в филармонию, но они уже никогда не вернуться сюда – канаты обрублены. В их новой жизни много работы, много спешки и дел. У детей новая школа, новые кружки и планы на выходные тоже новые теперь…

      Ты остался в их прошлом, ушел в тираж, как бы не силился удивить их чем-то – тем, что все уже почти хорошо, жизнь налаживается, это безопасно, работу можно было бы найти, кто-то даже уже вернулся… Это как склеивать разбитую чашку, надеясь, что все сложится в прежний узор, но пить из нее уже нельзя.

      Читайте также: Какие же они "бесплатные" кружки в "ЛНР"

      После филармонии мы гуляли по нашему району. Было Рождество, и в домах кое-где горели гирлянды. Еще кое-где шли люди с пивом в руках, бутылками водки или самогона… Почти не сочетаемое, контрасты. Ирония жизни. Для кого-то Рождество – оркестр и мерцание гирлянд, а для кого-то бутылка самогона в рукаве. Хотя война здесь совсем не при чем.

      Автор: Ольга Черненко
      Теги: Різдво Новорічні свята Публікації Новини Луганська
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Рік виборів: чого чекати від ринку нерухомості у 2019 році
      сьогодні , 17:34 Рік виборів: чого чекати від ринку нерухомості у 2019 році
      2025
      Луганск праздничный и Луганск будничный: это разные города
      сьогодні , 17:01 Луганск праздничный и Луганск будничный: это разные города
      Ольга Черненко 335
      Традиції та звичаї на Різдво в Україні: колядники, вертеп і ворожіння
      сьогодні , 13:46 Традиції та звичаї на Різдво в Україні: колядники, вертеп і ворожіння
      Ірина Полицька 9225
      Весела коляда: 5 текстів колядок українською мовою
      сьогодні , 12:02 Весела коляда: 5 текстів колядок українською мовою
      19312
      Привітання з Різдвом для рідних і друзів
      сьогодні , 10:01 Привітання з Різдвом для рідних і друзів
      127641
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук