Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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Следует отметить, что на оккупированных территориях Луганщины по местному телевидению объявили мобилизацию населения. Для увеличения количества потенциальных "призывников", оккупанты увеличивают возрастной ценз "военнообязанных" до 65 лет.

Однако среди личного состава ходят слухи и панические настроения, вызванные большими потерями. На оккупированные территории постоянно прибывают тяжелораненые и грузы с телами.

В Луганский мясокомбинат привезли 16 уничтоженных "мобилизованных",

– отметила Денисова.