Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

До теми Росія мобілізує чоловіків у віці до 65 років і студентів на Донбасі, – Денісова

Варто зауважити, що на окупованих територіях Луганщини по місцевому телебаченню оголосили мобілізацію населення. Для нарощення кількості потенційних "призовників", окупанти збільшують віковий ценз "військовозобов'язаних" до 65 років.

Однак серед особового складу ширяться чутки та панічні настрої, спричинені великими втратами. На окуповані території постійно прибувають важкопоранені та вантажі з тілами.

На Луганський м'ясокомбінат привезли 16 знищених "мобілізованих",

– зазначила Денісова.

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