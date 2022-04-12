Если сеть на мобильном компьютере исчезла, следует подключить национальный роуминг. Об этом сообщил глава Луганской ОВА 12 апреля.
Обратите внимание Люди отошли от шока Краматорска, – Гайдай о безопасной эвакуации из Луганской области
В Луганской области частично исчезла мобильная связь. Без паники! Работаем над решением проблемы!
– написал Гайдай.
Как подключиться к национальному роумингу
- отключить автовыбор сети (на Android: настройки – мобильная сеть или подключение – оператор, на iOS: параметры – сотовые данные – выбор сети);
- найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL;
- если зарегистрироваться не удалось, попытаться снова или выбрать другую сеть;
- проверить возможность исходящего вызова, SMS;
- 1 раз в день пытаться вернуться в сеть своего оператора.