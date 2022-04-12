Если сеть на мобильном компьютере исчезла, следует подключить национальный роуминг. Об этом сообщил глава Луганской ОВА 12 апреля.

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В Луганской области частично исчезла мобильная связь. Без паники! Работаем над решением проблемы!

– написал Гайдай.

Как подключиться к национальному роумингу

отключить автовыбор сети (на Android : настройки – мобильная сеть или подключение – оператор, на iOS : параметры – сотовые данные – выбор сети);

: настройки – мобильная сеть или подключение – оператор, на : параметры – сотовые данные – выбор сети); найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL;

если зарегистрироваться не удалось, попытаться снова или выбрать другую сеть;

проверить возможность исходящего вызова, SMS;

1 раз в день пытаться вернуться в сеть своего оператора.

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