Якщо мережа на мобільному зникла, слід під'єднати національний роумінг. Про це повідомив голова Луганської ОВА 12 квітня.

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На Луганщині частково зник мобільний зв'язок. Без паніки! Працюємо над вирішенням проблеми!
– написав Гайдай.

​​Як під'єднатись до національного роумінгу

  • від'єднати автовибір мережі (на Android: налаштування – мобільна мережа чи підключення – оператор, на iOS: параметри – стільникові дані – вибір мережі);
  • знайти й вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи LIFECELL;
  • якщо зареєструватися не вдалось, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу;
  • перевірити можливість вихідного дзвінка, SMS;
  • 1 раз на день намагатись повернутись до мережі свого оператора.

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