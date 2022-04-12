Якщо мережа на мобільному зникла, слід під'єднати національний роумінг. Про це повідомив голова Луганської ОВА 12 квітня.

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На Луганщині частково зник мобільний зв'язок. Без паніки! Працюємо над вирішенням проблеми!

– написав Гайдай.

​​Як під'єднатись до національного роумінгу

від'єднати автовибір мережі (на Android : налаштування – мобільна мережа чи підключення – оператор, на iOS : параметри – стільникові дані – вибір мережі);

: налаштування – мобільна мережа чи підключення – оператор, на : параметри – стільникові дані – вибір мережі); знайти й вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи LIFECELL;

якщо зареєструватися не вдалось, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу;

перевірити можливість вихідного дзвінка, SMS;

1 раз на день намагатись повернутись до мережі свого оператора.

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