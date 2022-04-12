Якщо мережа на мобільному зникла, слід під'єднати національний роумінг. Про це повідомив голова Луганської ОВА 12 квітня.
Зверніть увагу Люди відійшли від шоку Краматорська, – Гайдай про безпечну евакуацію з Луганщини
На Луганщині частково зник мобільний зв'язок. Без паніки! Працюємо над вирішенням проблеми!
– написав Гайдай.
Як під'єднатись до національного роумінгу
- від'єднати автовибір мережі (на Android: налаштування – мобільна мережа чи підключення – оператор, на iOS: параметри – стільникові дані – вибір мережі);
- знайти й вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи LIFECELL;
- якщо зареєструватися не вдалось, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу;
- перевірити можливість вихідного дзвінка, SMS;
- 1 раз на день намагатись повернутись до мережі свого оператора.