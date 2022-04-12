12 квітня жителі Луганщини теж можуть виїхати. Евакуація відбудеться з Лисичанська, Рубіжного, Сєвєродонецька, Попасної і Гірської громади.

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Люди відійшли від шоку після подій у Краматорську, поспілкувались із рідними та знайомими, що виїхали у ці дні, і також вирішили евакуюватися. Бо зрозуміли, що це безпечно. Набагато страшніше залишатися та згоріти уві сні від російського снаряда,

– пише Гайдай.

Місця зборів для евакуації:

Сєвєродонецьк: проспект Хіміків, 28;

Лисичанськ: ГТВ (РТІ), 40 років Перемоги; вулиця Сосюри, 324, ДСНС;

Попасна: вулиця Первомайська, 42;

Гірське: вулиця Гагаріна, 13а;

Нижнє: вулиця Паркова, 13;

Рубіжне: вулиця Чехова, 11.

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