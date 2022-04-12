Так, з Донбасу сьогодні заплановано шість додаткових евакуаційних поїздів. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Додаткові евакуаційні поїзди з Донбасу 12 квітня

14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова

11:20 – 274/273 Слов'янськ – Львів

10:00 – 240/239 Покровськ – Тернопіль

14:00 – 241/242 Покровськ – Львів

16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп

17:30 – 225/226 Покровськ – Чернівці

​Зауважимо, вчора, 11 квітня з Луганщини евакуювали понад 600 людей до безпечних областей України.

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