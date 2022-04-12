Так, с Донбасса сегодня запланированы шесть дополнительных эвакуационных поездов. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
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Дополнительные эвакуационные поезда с Донбасса 12 апреля
- 14:00 – 5501 Новозолотаровка – Лозовая
- 11:20 – 274/273 Славянск – Львов
- 10:00 – 240/239 Покровск – Тернополь
- 14:00 – 241/242 Покровск – Львов
- 16:30 – 234/233 Покровск – Чоп
- 17:30 – 225/226 Покровск – Черновцы
Заметим, вчера, 11 апреля, с Луганщины эвакуировали больше 600 человек в безопасные области Украины.
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