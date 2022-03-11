Несмотря на обстрелы, спасатели в Луганской области продолжают помогать мирному населению. Они проводят эвакуацию людей из районов боевых действий.
Кстати 1 800 человек из Бучи были эвакуированы 11 марта в сопровождении Красного Креста
В пятницу, 11 февраля, спасатели провели эвакуацию к поездам жителей:
- Северодонецка;
- Рубежного;
- Лисичанска.
Люди на поездах отправились в Камышевах и город Покровск.
В Луганской области, несмотря на обстрелы, продолжается эвакуация мирного населения / Фото ГСЧС
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