Несмотря на обстрелы, спасатели в Луганской области продолжают помогать мирному населению. Они проводят эвакуацию людей из районов боевых действий.

Кстати 1 800 человек из Бучи были эвакуированы 11 марта в сопровождении Красного Креста

В пятницу, 11 февраля, спасатели провели эвакуацию к поездам жителей:

Северодонецка;

Рубежного;

Лисичанска.

Люди на поездах отправились в Камышевах и город Покровск.



В Луганской области, несмотря на обстрелы, продолжается эвакуация мирного населения / Фото ГСЧС