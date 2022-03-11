Попри обстріли рятувальники на Луганщини продовжують допомагати мирному населенню. Вони здійснюють евакуацію людей з районів бойових дій.
До речі 1 800 людей з Бучі евакуювали 11 березня у супроводі Червоного Хреста
У п'ятницю, 11-го лютого, рятувальники провели евакуацію до поїздів мешканців:
- Сєвєродонецька
- Рубіжного
- Лисичанська
Люди на поїздах відправилися до Комишуваха та в місто Покровськ.
На Луганщині попри обстріли триває евакуація мирного населення / Фото ДСНС
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