Попри обстріли рятувальники на Луганщини продовжують допомагати мирному населенню. Вони здійснюють евакуацію людей з районів бойових дій.

До речі 1 800 людей з Бучі евакуювали 11 березня у супроводі Червоного Хреста

У п'ятницю, 11-го лютого, рятувальники провели евакуацію до поїздів мешканців:

Сєвєродонецька

Рубіжного

Лисичанська

Люди на поїздах відправилися до Комишуваха та в місто Покровськ.



На Луганщині попри обстріли триває евакуація мирного населення / Фото ДСНС

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