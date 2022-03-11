Евакуація мешканців відбувалася у супроводі Українського Червоного Хреста.

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Також доправили в безпечне місце поранених з Бучанської лікарні.



Окрім того, ще тисячу мешканців Гостомеля прибули в Білогородку. На місці пораненим надається перша допомога.

В Офісі Президента додали, що забезпечується подальша логістика евакуації в Київ та у разі потреби – на Захід країни.

Раніше повідомляли, що російські загарбники у Бучі відкрили вогонь по місцевих жителях, які стояли на вулиці й чекали на евакуацію. У результаті постраждала одна людина.

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