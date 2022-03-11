Росіяни, програючи українцям наземну війну, продовжують вдаватися до терору. Одним із його виявів є відкриття вогню по евакуаційних колонах та людях, які намагаються виїхати з небезпечних міст.

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Окупанти у Бучі обстріляли людей, які чекали на евакуацію

Чергове порушення загарбниками законів та звичаїв війни сталося 11 березня у Буці.

Військовослужбовці Росії відкрили вогонь зі стрілецької зброї по мирних жителях, які очікували на евакуацію у місті Буча,

– зазначили в Оіісі генпрокурора.

Там додали, що у результаті одна людина поранена.

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