Россияне, проигрывая украинцам наземную войну, продолжают прибегать к террору. Одним из его проявлений является открытие огня по эвакуационным колоннам и людям, пытающимся выехать из опасных городов.

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Оккупанты в Буче обстреляли людей, ожидавших эвакуацию

Очередное нарушение захватчиками законов и обычаев войны произошло 11 марта в Буче.

Военнослужащие России открыли огонь из стрелкового оружия по мирным жителям, ожидавшим эвакуацию в городе Буча,

– отметили в Офисе генпрокурора.

Там добавили, что в результате один человек получил ранения.

Напомним, ранее городской голова Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что из города и соседних населенных пунктов эвакуационная колонна успешно прибыла в Запорожье.

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