Деталі про зірвану евакуацію мешканців міста повідомив начальник управління молоді, спорту та іміджевих проєктів Ізюмської міськради Максим Стрельник.

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"На жаль, ні ми, ні гуманітарна допомога від "Червоного Хреста", ні евакуаційні автобуси не змогли сьогодні пройти по "зеленому коридору" в Ізюмі. З ранку в місті розпочався запеклий бій і вибухи не вщухають. Прилеглі села також по варварськи обстрілюються російськими окупантами", – повідомив Максим Стрельник.

За його словами, в Ізюмі йде запеклий бій. Збройні Сили та тероборона захищають місто

"Ми молимося, щоб їм вдалося зупинити орду орків, які сунуть на південну частину міста, як таргани з усіх щілин", – відзначив Максим Стрельник.

Нагадаємо, 11 березня мала відбутися евакуація мирних мешканців з оточених міст. З Ізюма людей мали доправити до Лозови.