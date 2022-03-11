Директор обласного департаменту соцзахисту Юрій Шпарага повідомив, що постраждалих, на щастя, немає.

Детальніше Обстріл психоневрологічного інтернату на Харківщині: дивом обійшлося без жертв

Підопічні та персонал інтернату живі. Але будівля сильно пошкоджена. Немає ні тепла, ні електроенергії, ні води. В стіні будівлі застряв боєприпас – одна із випущених ракет не вибухнула.

Наразі йде підготовка до евакуації людей з інтернату.

До війни це була краща установа подібного профілю в Харківській області,

– зауважив Юрій Шпарага.

Наслідки обстрілу інтернату: фото ДСНС

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