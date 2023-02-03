Российские власти заблокировали мобильный интернет, вероятно, в рамках попытки усилить оперативную безопасность, чтобы скрыть новые дислокации своих войск. Об этом идет речь в аналитическом отчете американского Института изучения войны.

Читайте также ISW не видел никаких доказательств, что россияне восстановили достаточную боевую мощь, чтобы захватить Восток

Оккупанты пытаются скрыть дислокацию своих войск

Как отметили в ISW, единственный поставщик услуг мобильной связи на временно оккупированной территории Луганской области 2 февраля сообщил, что уже с 11 февраля приостанавливает покрытие мобильного интернета по приказу министерства цифрового развития, связи и СМИ России.

Однако Центр национального сопротивления сообщал, что, по данным местных, оккупанты уже отключили интернет по состоянию на 2 февраля. Раньше люди передавали информацию нашим воинам о перемещении врага.

Возможно, российские войска учатся на своих предыдущих неудачах в оперативной безопасности и адаптируются, чтобы защитить концентрацию российских войск в Луганской области в преддверии большого наступления, о котором все чаще предупреждают украинские официальные лица,

– отметили аналитики.

Путин приказал оккупировать Донбасс до марта: что известно