Об этом заявила омбудсменка Людмила Денисова. По ее словам, от начала войны России против Украины враг уже разрушил 347 учреждений здравоохранения. 36 из них восстановить уже невозможно.
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В Луганской области разрушены почти все медицинские учреждения
В Луганской области все медицинские учреждения и больницы повреждены или разрушены. Отсутствие заведений здравоохранения угрожает жизни тысячи людей в оккупированных городах.
В ВОЗ констатировали, что система здравоохранения на Востоке Украины практически уничтожена, они подтвердили 162 нападения на медицинские учреждения и персонал, в результате которых погибли по меньшей мере 73 человека,
– отметила Денисова.
Также она рассказала, что российские оккупанты не предоставляют разрешение ВООЗ хотя бы на два дня приехать в Мариуполь и другие районы, в которых критическая ситуация, чтобы оценить потребности системы здравоохранения и предоставления жизненно необходимых медицинских услуг больным и раненым.
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