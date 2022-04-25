Об этом заявила омбудсменка Людмила Денисова. По ее словам, от начала войны России против Украины враг уже разрушил 347 учреждений здравоохранения. 36 из них восстановить уже невозможно.

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В Луганской области разрушены почти все медицинские учреждения

В Луганской области все медицинские учреждения и больницы повреждены или разрушены. Отсутствие заведений здравоохранения угрожает жизни тысячи людей в оккупированных городах.

В ВОЗ констатировали, что система здравоохранения на Востоке Украины практически уничтожена, они подтвердили 162 нападения на медицинские учреждения и персонал, в результате которых погибли по меньшей мере 73 человека,

– отметила Денисова.

Также она рассказала, что российские оккупанты не предоставляют разрешение ВООЗ хотя бы на два дня приехать в Мариуполь и другие районы, в которых критическая ситуация, чтобы оценить потребности системы здравоохранения и предоставления жизненно необходимых медицинских услуг больным и раненым.

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