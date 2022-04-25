Про це заявила омбудсменка Людмила Денісова. За її словами, від початки війни Росії проти України ворог вже зруйнував 347 закладів охорони здоров’я. 36 із них відновити вже неможливо.

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На Луганщині зруйновано майже всі медичні установи

У Луганській області всі медичні установи та лікарні пошкоджені або зазнали руйнувань. Відсутність закладів охорони здоров’я загрожує життю тисячі людей в окупованих містах.

У ВООЗ констатували, що система охорони здоров’я на Сході України практично знищена, вони підтвердили 162 напади на медичні установи і персонал, в результаті яких загинули щонайменше 73 людини,

– зазначила Денісова.

Також вона розповіла, що російські окупанти не надають дозвіл ВООЗ хоча б на два дні приїхати до Маріуполя та інших районів, у яких критична ситуація, аби оцінити потреби системи охорони здоровʼя та надання життєво необхідних медичних послуг хворим і пораненим.

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