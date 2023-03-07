Так, оккупанты ранее демонстрировали ряд утвержденных документов по ликвидации границы между Луганщиной и территорией России. Однако время пребывания людей на таможнях с тех пор не уменьшилось.
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Оккупанты требуют миграционные карты в Луганской области
При въезде в Россию обязательна до заполнения миграционная карточка. К тому же на границе захватчики проверяют транспорт и другие документы.
Таким образом, жителей так называемой псевдореспублики "ЛНР" оккупанты воспринимают как иностранных граждан.
Что происходит в Луганской области
- Российское правительство направляет более одного миллиарда рублей на обеспечение работы выездных медицинских бригад и многофункциональных госпиталей на оккупированных территориях. Планируется также сформировать из специалистов этих структур выездные бригады и организовать полевые госпитали.
- Кстати, больницы в Луганской области переполнены ранеными оккупантами. Некоторые из медучреждений переоборудовали под казармы. В помещение уже завезены двухъярусные кровати для личного состава. В то же время руководство медицинского учреждения должно решить ряд вопросов размещения персонала и приема пациентов.
- Кроме того, военное руководство россиян пытается оперативно восстанавливать свои подразделения. Так, в Кадиевке работает военно-врачебная комиссия захватчиков. Там признают пригодными раненых оккупантов для последующего их возвращения в строй.
Россияне разрабатывают новые тактики
Недавно глава ОВА Сергей Гайдай сообщал, что россияне не прекращают наступать. Враг пытается если не каждый день, то через день "продавить" украинскую оборону.
К тому же оккупанты применяют такую тактику, что наступления проводят больше ночью.
"Вероятно, кто-то там разрабатывает определенные новые тактические мероприятия, поэтому они экспериментируют", – подчеркнул Гайдай.