Об этом в комментарии 24 Каналу заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, говорить о том, что оккупанты привлекли весь потенциал – очень рано.

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"Мы видим иногда в наступление они бросают по три роты пехоты. Есть периодические паузы. То есть они там оттягиваются в сутки, зализывают раны. Где-то новые подразделения подтягивают, новую технику", – заявил он.

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Эксперименты на нет

Гайдай рассказал, что россияне не прекращают наступать. Враг пытается если не каждый день, то через день "продавить" украинскую оборону.

"И они сейчас, кстати, применяют такую тактику, что наступления проводят больше ночью. Вероятно, кто-то там разрабатывает определенные новые тактические мероприятия, поэтому они экспериментируют", – сказал Гайдай.

Глава Луганской областной военной администрации заметил, что российская армия пытается то делиться на разные группы, пытаться наступать с разных сторон, то пытается идти в наступление двумя ротами танков.

Проводят эксперименты, стараются все-таки "додавить". Но по состоянию на сегодняшний день все усилия на нет сводят наши Силы обороны, которые там держатся. Там пока ситуация стабильная,

– подытожил Сергей Гайдай.

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