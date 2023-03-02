Про це в коментарі 24 Каналу заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, говорити про те, що окупанти залучили весь потенціал – дуже зарано.

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"Ми бачимо іноді в наступ вони кидають по три роти піхоти. Є періодичні паузи. Тобто, вони там відтягуються на добу, зализують рани. Десь нові підрозділи підтягують, нову техніку", – заявив він.

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Експерименти нанівець

Гайдай розказав, що росіяни не припиняють наступати. Ворог намагається якщо не щодня, то через день "продавити" українську оборону.

"І вони зараз, до речі, застосовують таку тактику, що наступи проводять більше вночі. Ймовірно, хтось там розробляє певні нові тактичні заходи, тому вони експериментують", – сказав Гайдай.

Голова Луганської обласної військової адміністрації зауважив, що російська армія намагається то ділитися на різні групи, спробувати наступати з різних сторін, то намагається йти в наступ двома ротами танків.

Проводять експерименти, намагаються все ж таки "додавити". Але станом на сьогодні всі зусилля нанівець зводять наші Сили оборони, які там тримаються. Там поки що ситуація стабільна,

– підсумував Сергій Гайдай.

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