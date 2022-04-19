Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что сейчас работают больницы в Лисичанске и Северодонецке, они обеспечены всем необходимым.

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Обстрелы выводят из строя медицинский транспорт

Мы предоставили им дополнительные автомобили скорой помощи. Ведь сейчас автомобили – это расходный материал. Любой обстрел может вывести из строя очень много техники,

– рассказал Гайдай.

Впрок в Луганской области держат несколько автомобилей скорой, также насобирали горючего. Несмотря на это, всех тяжелых больных пытаются вывозить в соседние области в основном, это – Днепропетровщина.

Задача врачей в Лисичанске и Северодонецке – стабилизировать больных и раненых перед перевозкой.

Обратите внимание! По словам Гайдая, россияне пошли в наступление на Донбассе на протяжении последних суток. Они хотят полностью оккупировать Донетчину и Луганщину до Пасхи. Однако, убежден глава ОВА, им это сделать не удастся.

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