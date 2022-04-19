Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что сейчас работают больницы в Лисичанске и Северодонецке, они обеспечены всем необходимым.
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Обстрелы выводят из строя медицинский транспорт
Мы предоставили им дополнительные автомобили скорой помощи. Ведь сейчас автомобили – это расходный материал. Любой обстрел может вывести из строя очень много техники,
– рассказал Гайдай.
Впрок в Луганской области держат несколько автомобилей скорой, также насобирали горючего. Несмотря на это, всех тяжелых больных пытаются вывозить в соседние области в основном, это – Днепропетровщина.
Задача врачей в Лисичанске и Северодонецке – стабилизировать больных и раненых перед перевозкой.
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