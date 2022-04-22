Она объяснила, что под прицельными ударами уже месяц магазины и продовольственные склады, а теперь обстреляли последний продуктовый склад области.

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Кроме того, Людмила Денисова добавила, что в Луганской области полностью разрушены коммуникации. Свет, мобильную связь, газ и воду уже не вернуть во многие населенные пункты. Осуществить ремонт невозможно, а в области все еще осталось около 70 тысяч человек.

Ермак прокомментировал ситуацию с обстрелами инфраструктуры

Глава ОП заявил , что россияне пытались подорвать продовольственную безопасность Украины. А также стремились лишить государство топлива, обстреливая инфраструктуру и нефтебазы.

Однако, по его словам, команда Офиса Президента и Правительства не оставляет агрессору никакие шансы.

Как рассказал мой зам Ростислав Шурма, мы активно работаем с поставщиками, чтобы в магазинах были все необходимые продукты. Мы практически достигли тех уровней запасов базовых продуктов, которые у нас были до войны.

– сообщил Ермак.

Также добавил, что в Украине обеспечено наличие импортного горючего на АЗС для граждан и аграриев по ценам ниже, чем в ЕС.

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