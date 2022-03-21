Такую информацию сообщили в телеграм-канале ГСЧС Украины. Отмечается, к утру 21 марта за минувшие сутки россияне разрушили 12 жилых домов.

Читайте также Российские оккупанты взорвали авто Службы спасения Киевщины

За минувшие сутки спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям спасли из-под завалов пять человек, также двое получили ранения. Также в Северодонецке удалось ликвидировать масштабный пожар на продуктовом складе.

Фото пожара на продуктовом складе:

Военные Российской Федерации безжалостно обстреливают мирное население. Отмечается, что самая тяжелая ситуация сейчас в Рубежном, Попасной и Кременной.

В Луганской области ситуация с коммуникациями – критическая. Однако электрикам удалось вернуть свет в Горную общину, а также мобильную связь.

Вас это может заинтересовать – Утренний брифинг Ирины Верещук за 21 марта: смотрите видео