Таку інформацію повідомили у телеграм-каналі ДСНС України. Зазначається, на ранок 21 березня за минулу добу росіяни зруйнували 12 житлових будинків.

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За минулу добу рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій врятували з-під завалів 5 людей, також двоє зазнали поранення. Також у Сєвєродонецьку вдалось ліквідували масштабну пожежу на продуктовому складі.



Пожежа на продуктовому складі / Фото ДСНС



Будівля згоріла вщент / Фото ДСНС



Пожежа у Сєвєродонецьку / Фото ДСНС

Військові Російської Федерації безжально обстрілюють мирне населення. Зазначається, що найважча ситуація зараз у Рубіжному, Попасній та Кремінній.

Наразі у Луганській області ситуація з комунікаціями – критична. Проте електрикам вдалося повернути світло в Гірську громаду, також мобільний зв'язок.

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