Эпопея с минированиями в Украине продолжается. В Луганской области заминировали газопровод. Самодельное взрывное устройство обнаружили неподалеку от Северодонецка.

Самодельное взрывное устройство ликвидировали

Взрывчатку ликвидировали, таким образом, избежав возможного теракта. Об этом сообщает руководительница отдела коммуникации полиции Луганщины Татьяна Погукай в фейсбуке.

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В Новоайдарский отдел полиции поступило сообщение диспетчера аварийной газовой службы о том, что во время обхода газопровода вблизи села Пурдовка обнаружен предмет, похожий на растяжку,

– написала Погукай.

После опасной находки, правоохранители перекрыли дорожное движение в зоне, на которую распространялась угроза. Газовая служба остановила газоснабжение. Взрывотехники обезвредили самодельное устройство.

Уголовное производство начали по статье теракт

Правоохранители начали уголовное производство по статье теракт. Пока полиция разыскивает возможных причастных к преступлению.



Взрывное устройство обнаружили газовики / Фото из фейсбука Татьяны Погукай

СБУ нашла склад боеприпасов в Марьинке

Отметим, что накануне в СБУ заявили о намерениях боевиков устроить теракт на мирной территории Украины. На окраине Марьинки в заброшенной усадьбе обнаружили целый арсенал оружия.