Епопея з мінуваннями в Україні продовжується. У Луганській області замінували газопровід. Саморобний вибуховий пристрій виявили неподалік Сєвєродонецька.

Саморобний вибуховий пристрій ліквідували

Вибухівку ліквідували, таким чином, уникнувши можливого теракту. Про це повідомляє керівниця відділу комунікації поліції Луганщини Тетяна Погукай у фейсбуці.

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В Новоайдарський відділ поліції надійшло повідомлення диспетчера аварійної газової служби про те, що під час обходу газопроводу поблизу села Пурдовка виявлено предмет, схожий на розтяжку,

– написала Погукай.

Після небезпечної знахідки, правоохоронці перекрили дорожній рух у зоні, на яку поширювалась загроза. Газова служба зупинила газопостачання. Вибухотехніки знешкодили саморобний пристрій.

Кримінальне провадження розпочали за статтею теракт

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею теракт. Наразі поліція розшукає можливих причетних до злочину.



Вибуховий пристрій виявили газовики / Фото з фейсбуку Тетяни Погукай

СБУ знайшла склад боєприпасів у Мар'їнці

Зазначимо, що напередодні у СБУ заявили про наміри бойовиків влаштувати теракт на мирній території України. На околиці Мар'їнки у покинутій садибі виявили цілий арсенал зброї.