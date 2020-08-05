Поки на Донбасі "перемир'я", бойовики готували теракт на мирній території
Проросійські бойовики з Донбасу планували влаштувати теракт на мирній частині України. Втім, на щастя, СБУ вчасно виявила арсенал зі зброєю, захованою в так званій "сірій зоні".
Арсенал був облаштований у покинутій садибі на околиці Мар'їнки, повідомляє Служба безпеки України.
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Як вдалося встановити працівникам української спецслужби, облаштував такий схрон один з донецьких бойовиків у власному колишньому помешканні.
Зброю планували надалі задіяти для дестабілізації ситуації в мирних українських містах. Втім у СБУ не уточнюють – у яких саме містах планувалися терористичні акти.
Яку зброю виявили в прихованому арсеналі:
- понад 5 кілограмів тротилу;
- 3 кілограми пластиду;
- 3 ручні протитанкові гранатомети;
- протитанкову міну ТМ 62М;
- 3 протипіхотні осколкові міни МОН-50;
- 12 ручних гранат із запалами РГД-5;
- 16 ручних протипіхотних оборонних ударно-дистанційних гранат РГО;
- 3 електродетонатори;
- гвинтівку Мосіна з оптичним прицілом;
- понад тисячу патронів калібру 5,45 міліметра.
Арсенал зброї під Мар'їнкою / фото СБУ
Наразі вилучені засоби ураження направлено на експертизу. Тривають слідчі дії, встановлюються джерела походження зброї і вибухівки й обставини підготовки до підривної діяльності,
– мовиться в повідомленні СБУ.
Цікаво, що арсенал зброї знайшли в той час коли на Донбасі діє "перемир'я". Хоча домогтися повного припинення вогню не вдалося, та кількість обстрілів з боку бойовиків відчутно зменшилася.
Тож цілком імовірно, що час, який бойовики економлять за рахунок скорочення активності на лінії розмежування, вони вирішили "з користю" використати на мирній території.
Бойовики готували теракти в мирних українських містах / фото СБУ