Проросійські бойовики з Донбасу планували влаштувати теракт на мирній частині України. Втім, на щастя, СБУ вчасно виявила арсенал зі зброєю, захованою в так званій "сірій зоні".

Арсенал був облаштований у покинутій садибі на околиці Мар'їнки, повідомляє Служба безпеки України.

До слова Покинуті будинки на Донбасі стають складами боєприпасів: фото, відео

Як вдалося встановити працівникам української спецслужби, облаштував такий схрон один з донецьких бойовиків у власному колишньому помешканні.

Зброю планували надалі задіяти для дестабілізації ситуації в мирних українських містах. Втім у СБУ не уточнюють – у яких саме містах планувалися терористичні акти.

Яку зброю виявили в прихованому арсеналі:

понад 5 кілограмів тротилу;

3 кілограми пластиду;

3 ручні протитанкові гранатомети;

протитанкову міну ТМ 62М;

3 протипіхотні осколкові міни МОН-50;

12 ручних гранат із запалами РГД-5;

16 ручних протипіхотних оборонних ударно-дистанційних гранат РГО;

3 електродетонатори;

гвинтівку Мосіна з оптичним прицілом;

понад тисячу патронів калібру 5,45 міліметра.



Арсенал зброї під Мар'їнкою / фото СБУ

Наразі вилучені засоби ураження направлено на експертизу. Тривають слідчі дії, встановлюються джерела походження зброї і вибухівки й обставини підготовки до підривної діяльності,

– мовиться в повідомленні СБУ.

Цікаво, що арсенал зброї знайшли в той час коли на Донбасі діє "перемир'я". Хоча домогтися повного припинення вогню не вдалося, та кількість обстрілів з боку бойовиків відчутно зменшилася.

Тож цілком імовірно, що час, який бойовики економлять за рахунок скорочення активності на лінії розмежування, вони вирішили "з користю" використати на мирній території.



Бойовики готували теракти в мирних українських містах / фото СБУ