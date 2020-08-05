Покинуті будинки у селах поблизу лінії розмежування можуть багато розповісти про колишніх господарів. До одного з таких обійсть нещодавно навідалися прикордонники разом із поліцією.

Що саме приховував похмурий льох під старою хатою, першим дізнався службовий собака. Детальніше – у програмі "Кордон.UA" на 24 каналі.

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Тікаючи від війни, багато мешканців сходу України стали вимушеними переселенцями. Чимало з них обрали для своїх дітей європейське майбутнє.

Та є й такі, хто залишив власні оселі в ім'я "русского мира". Власник одного з занедбаних дворів в селі Бахмутка на Луганщині теж записався до лав сепаратистів.

Однак, надії повернутися не полишив. Приберіг дещо про всяк випадок. Службовий пес взявся до справи з ентузіазмом.



Службовий пес знайшов таємний сховок / Скриншот з відео

Що виявили прикордонники

Собака привів правоохоронців до заваленого цеглою підпілля. А там – цілий арсенал: корпуси від мін та гранат, електродетонатор, коктейль Молотова та майже 800 набоїв, дбайливо загорнутих.

Судячи з усього, господар був людиною ощадливою. Про це свідчили і недоїдені мишами сухпаї, і військова форма.



Що прикордонники виявили у сховку сепаратиста / Скриншот з відео



Знахідки з покинутого будинку в Бахмутці / Скриншот з відео

Все – російського виробництва. Про це свідчать погони прапорщика з двоголовим орлом.



Військова форма, яку знайшли прикордонники / Скриншот з відео

Власник обійстя у 2014 році добровільно подався до незаконних збройних формувань. Як відомо, наразі він перебуває на окупованій території Луганської області.

Можливо, ще не розуміє, що після повернення додому замість милого серцю мундиру на нього чекатиме тюрма.

"Псевдотуристи" в Україні

З початку 2020 року українські кордони перетнуло майже 20 мільйонів людей, 22 тисячам з них прикордонники у в'їзді відмовили. У когось виникли проблеми з документами, хтось намагався потрапити в країну під виглядом мандрівника або студента.

Нещодавно Держприкордонслужба спільно з СБУ та міграційною службою організувала рейди по столичних ринках та хостелах: перевірила понад 200 людей. Майже 30 з них перебували в Україні нелегально.

Іноземці розбігалися хто куди. Один навіть спробував сховатися. Коли не вийшло, нацькував не правоохоронців собаку. Після цього кинувся втікати. Зрештою, затримали всіх.

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За порушення правил перебування в Україні нелегали мають сплатити 125 тисяч гривень штрафів. Декого ж таки чекає повернення на батьківщину.

В одного із затриманих в Україні є дружина і двоє дітей. Інший – взагалі спадковий мігрант. Батьки свого часу залишись тут незаконно, а коли народився син, оформити йому документи так і не спромоглися.



Затримання нелегальних мігрантів / Скриншот з відео

Хтось прибув в Україну ненадовго і вирішив тут залишитися. А хтось використовує нашу державу як транзитний пункт на шляху до країн Євросоюзу.

За словами помічника голови Держприкордонслужби Андрія Демченка, існують організовані групи, які займаються саме переправленням нелегальних мігрантів.

"За пів року вже викрито 5 таких організованих груп. Фактично затримані 9 організаторів та 6 провідників. Наразі 2 особи вже отримали реальні строки ув’язнення", – підкреслив він.

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